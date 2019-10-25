الكهرباء: 19 ألفا و700 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الجمعة/، تبلغ 19 ألفا و700 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد - في نشرته اليومية - أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 25 ألف ميجاوات وهو مماثل لأقصى حمل أمس، لافتا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفا و900 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​