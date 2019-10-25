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    الأمطار تغرق قبة بيت الصلاة في مسجد البوصيري الأثري بالإسكندرية - صور

    04:44 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    الأمطار تغرق قبة بيت الصلاة في مسجد البوصيري الأثري بالإسكندرية - صور

    مسجد البوصيري بالإسكندرية

    الإسكندرية – محمد البدري:

    قال محمد متولي، مدير منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن موجة الطقس السيئ التي ضربت الإسكندرية اليوم الجمعة، أدت إلى سقوط كميات من الأمطار أسفل قبة بيت الصلاة بمسجد البوصيري الأثري بمنطقة ميدان المساجد في بحري.

    وأضاف متولي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه يتم حاليًا العمل على إزاحة المياه بالكامل للحفاظ على الموقع الأثري، الدفع بعدد من العاملين بالمنطقة بالإضافة إلى التنسيق مع شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لإرسال عمال لسحب المياه المتراكمة.

    وأشار إلى أنه جرى التواصل مع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بسبب سقوط الأمطار على مسجد البوصيري طبقا للقانون رقم 30 والذي ينص على قيام وزارة الأوقاف بإنهاء أعمال الترميم للمسجد واستيفاء كافة الملاحظات.

    وتتعرض محافظة الإسكندرية إلى موجة حادة من الطقس السيء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، صاحبها هطول أمطار رعدية، ما أدى إلى غرق العديد من شوارع المحافظة ودفعت الأجهزة التنفيذية بسيارات لسحب المياه وتسيير حركة المرور.

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