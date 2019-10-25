"القوى العاملة" تحصل على 2.3 مليون جنيه مستحقات 6 عمال بالسعودية

كتب - يوسف عفيفي:​

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات مالية لـ6 عمال مصريين وديًا، وبلغت 540 ألفا و770 ريالا سعوديًا، أي ما يعادل 2مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريًا.

وأضافت وزارة القوى العاملة في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة 6 من العمال المصريين وديًا، بعد أن تقدموا بشكاوى في وقت سابق مطالبين فيها بحصولهم على مستحقاتهم المالية النظامية لدى إحدى الشركات العاملة في قطاع المقاولات، فضلًا عن تأشيرة خروج نهائي.

وتحرك الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة بالرياض، وتواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة التي يعمل بها العمال الـ6 المصريين للمطالبة بمستحقاتهم، ووعد بعرض الموضوع على صاحب العمل، وبالمتابعة المستمرة على مدار أكثر من شهرين مع إدارة الشركة، وعدت بصرف المستحقات حال توافر السيولة المالية اللازمة.

وحصل العمال على مستحقاتهم البالغة ما يعادل 2 مليون و325 ألفا و311 جنيها مصريًا، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهم.