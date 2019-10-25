القوة العاملة: صرف 38 ألف جنيه معاش مصري كان يعمل بإيطاليا

كتب - يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "م. م. ح" بمحافظة الشرقية، حيث يلتمس مساعدته في استرجاع معاشه لدى هيئة إصابات العمل الإيطالية "الانايل"، والذي توقف صرفه دون معرفه السبب العمل منذ 7 أشهر.

وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، قام على الفور بالتواصل مع هيئة إصابات العمل، وتم التوصل إلى سبب إيقاف المعاش هو عدم تقديم المواطن لشهادة تفيد وجودة على قيد الحياة، وقام المكتب بتقديمها للبنك المختص بصرف المعاشات، وتم صرف المعاش مرة أخرى ومقداره 300 يورو شهريا.

وعاود المواطن التواصل بالمكتب يلتمس مساعدته في صرف متجمد المعاش7 شهور السابقة لتقديم شهادة بقاءه على قيد الحياة، وتم بحث ملف المواطن وبالفعل تم صرف متجمد الأشهر الـ7 وتبلغ حوالي 2100 يورو أي ما يعادل حوالي 38 ألف جنيه مصري.

وبناء على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تم ابلاغ المواطن بتحويل متجمد الشهور السبع علي حسابة البنكي.

​