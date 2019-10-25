"الطيران": منح مطاري شرم الشيخ والغردقة ترخيص تشغيل لمدة 3 سنوات

كتب - طه عبيد:

جددت سلطة الطيران المدني، الترخيص التشغيلي لمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين لمدة 3 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن منح الترخيص يعد إنجازا حقيقيا للمطارين لأنها المرة الأولى في تاريخ المطارات الإقليمية التي يتم الترخيص فيها لمدة ثلاثة أعوام مما يعكس الطفرة الكبيرة التى حدثت بمنظومة المطارات المصرية على كافة المستويات خلال الفترة الماضية.

ومنحت سلطة الطيران التراخيص لمطاري شرم الشيخ والغردقة بعد استيفائهما كل متطلبات القواعد الدولية والمتطابقة مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدنى (الايكاو) والمحلية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بترخيص المطارات بسلطة الطيران المدنى المصري .

وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن تجديد ترخيص مطارى شرم الشيخ والغردقة يؤكد التزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية ومتطلبات سلطة الطيران المدنى بما يتوافق مع التشريعات المصرية والدولية فى مجال تأمين وسلامة وجاهزية المطارات كما يعزز من مكانتها على المستوى الاقليمى والدولى .

وأكد النشار في تصريح اليوم – الجمعة - ان وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولوياتها تنمية وتطوير ورفع كفاءة جميع المطارات المصرية مما ينعكس إيجابيا على تشجيع الاستثمارات داخل مصر .

ووجه الشكر لجميع العاملين بمطاري شرم الشيخ والغردقة على ما بذلوه من جهد وتفان فى أداء المهام المنوطة بهم خلال الفترة الماضية والتى أهلته المطارين لاجتياز مراحل الترخيص أو تجديده .

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