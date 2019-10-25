"العصار" يبحث تصنيع الجرارت مع شركة "منسك" البيلاروسية

كتب - محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، فوفوك رئيس مجلس إدارة شركة منسك للجرارات البيلاروسية؛ لبحث التعاون في مجال التصنيع المشترك للجرارات بالتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي هذا اللقاء لمناقشة تعميق سبل التعاون بين منسك البيلاروسية وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع909 الحربي) للتصنيع المشترك للجرارات بأنواعها ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربي بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى قيام رئيس مجلس إدارة شركة منسك للجرارات بزيارة (مصنع 909) للتعرف على خطوط الإنتاج وبيئة العمل بالشركة وتم الاتفاق على مخطط توريد 51 جرارا تم التعاقد على استيرادهم من منسك لتجربتهم ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من الجرارات ومدى ملائمتها وتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات في مصر كخطوة أولى وصولاً لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربي مستقبلا.

وجرى التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل رفع كفاءة المعدات الخاصة بشركة حلوان لمحركات الديزل وباقى شركات الإنتاج الحربي والتعاون فى مجالات تصنيع الطلمبات والمعدات الخاصة بشفط المياه والمعدات الزراعية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي خاصة فى ظل ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية مثل التعاون مع شركات (ماز ، أمكادور ، أجروماش ،منسك للمحركات) البيلاروسية.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة شركة منسك للجرارات البيلاروسية، عن سعادته بالثقه المتبادلة بين الطرفين والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك، مؤكدا على إستعداد الشركة لإيفاد وفد من المتخصصين لرفع كفاءة الماكينات والآلات بمصنع(909).

وأشار إلى أنه بصفته رئيساً لمجلس الأعمال المصرى - البيلاروسي سيقوم بدعوة شركات بيلاروسية أخرى للمساعدة فى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، وتوطين صناعة الجرارات فى مصر وصولا للتصدير للدول الإفريقية مستقبلاً.

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