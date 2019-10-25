نشاط السيسي في أسبوع: حضور قمة "سوتشي".. ولقاء "أبي أحمد"

القاهرة - أ ش أ:

تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، حيث عقد عدة اجتماعات لمتابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، واستقبل رئيس الوزراء الكويتي، ورؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، ورؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه"، وقام بزيارة تفقدية للكلية الحربية، وتوجه إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة مع الرئيس بوتين في رئاسة القمة الروسية الأفريقية.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي باستقبال رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، حيث أكد الرئيس فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات.

وأكد الرئيس خلال اللقاء أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم في الاضطلاع بتلك المهمة من واقع مسئوليتها، جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة، وذلك بهدف ترسيخ أركان الدولة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها وسيادتها وحماية العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.

وقام الرئيس السيسي بزيارة تفقدية للكلية الحربية، تابع خلالها إجراءات اختبار الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر لنيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ومديري الكليات والمعاهد العسكرية.

وناقش الرئيس خلال متابعته لإجراءات اختبار الهيئة، عددا من الطلبة المتقدمين في بعض القضايا والموضوعات التي تدور على الساحتين الداخلية والخارجية، بالإضافة لبعض المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وأعرب عن سعادته لما لمسه من فهم ووعي وإدراك صحيح من جانب شباب مصر لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات قد تؤثر على أمن مصر القومي.

وأكد الرئيس أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب المصري كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن لأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة دون النظر لأي اعتبارات أخرى، مثنيا على الطلبة المتقدمين وحرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسئولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، ليتواصل عطاء القوات المسلحة جيل بعد جيل.

وأكد الرئيس أن ما تشهده القوات المسلحة من تطور شامل في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح والتي تواكب بها أحدث النظم في العالم، يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع محافظ المنوفية، تناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراثية بمحافظة المنوفية، ووجه الرئيس بمواصلة النهوض بالصناعات الحرفية بكافة محافظات الجمهورية، ورفع كفاءتها حتى تتناسب مع احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوجه الحالي للدولة لرعاية الصناعات الصغيرة، مع إيلاء الأولوية للمحافظات التي تتمتع بميزة نسبية في هذا الصدد، على اعتبار القدرة التنافسية المتميزة لمنتجاتها التراثية والحرفية في الأسواق الداخلية والخارجية، وتوفر الخبرة والمهارة اللازمة.

واستقبل الرئيس السيسي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث أشاد الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.

وشهد اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

واستقبل الرئيس السيسي رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه"، حيث أكد حرص مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث سنويا بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعـرف على المبادرات العالمية والجهــود المبذولـة لمواجهتـها، بالإضافة إلى النظر في سبل تعظيم آليات التعاون في قطاع المياه.

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بين الرئيس والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري، حيث استعرض الرئيس أبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد، والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية، وكذا زيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه، فضلاً عن إقامة سلسلة من محطات التحلية.

وأكد الرئيس أن مصر تبذل مساعٍ حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة، معربا عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكداً في ذات الوقت ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات، وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب.

وتوجه الرئيس السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية ليشارك الرئيس فيلاديمير بوتين في رئاسة فاعليات القمة الروسية الأفريقية، والتقى الرئيس السيسي على هامش القمة عددا من الزعماء وكبار المسؤولين، لبحث تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك.

ففي لقاء القمة مع الرئيس بوتين بحث الرئيس السيسي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتى تأكدت بالاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجى الموقعة فى أكتوبر 2018.

وتركزت المباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين على الاستثمارات الروسية فى مجال البنية التحتية الإفريقية، علاوة على رؤية مصر تجاه قضايا التنمية الإفريقية، والتعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب فى ضوء التطورات الجارية فى منطقة الشرق الأوسط، والتي أتاحت للجماعات الإرهابية الانتقال إلى مناطق أخرى، كما تم بحث آخر التطورات حول استئناف الرحلات الروسية إلى المناطق السياحية المصرية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة أراضيها.

وركز اللقاء أيضا على تطورات تنفيذ محطة الضبعة النووية وسبل زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة زيادة الصادرات المصرية لروسيا بالإضافة إلى دعم التعاون في مجال الدفاع والنقل.

وشارك الرئيس في إطلاق المنتدى الاقتصادي الأفريقي الروسي، والذي ركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية، وألقى الرئيس السيسى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ركز فيها على رؤية مصر تجاه تعزيز العلاقات الروسية الأفريقية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، في إطار الأهداف الواردة فى أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 .

وشارك الرئيس السيسى ونظيره الروسي بوتين في غداء عمل مع رؤساء التكتلات التجارية الافريقية على هامش ترأسهما لاجتماعات منتدى روسيا - أفريقيا الاقتصادي.

ودار حوار خلال الاجتماع بين الرئيس السيسي وبوتين مع رؤساء التكتلات الافريقية تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين روسيا والقارة الافريقية وبيئة الأعمال الأفريقية.

كما التقى الرئيس السيسي بكل من رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونظيره التشادي إدريس ديبي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

واستقبل السيسي رئيس شركة جاز الروسية، المتخصصة في مجال صناعة وسائل النقل والمركبات، حيث تم بحث مجالات التعاون بين مصر والشركة خلال الفترة القادمة.

وفي مداخلته خلال الغداء المصغر مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي، أكد الرئيس السيسي ضرورة ترسيخ التعاون لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، وكذلك مشروعات الربط البري والبحري لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد والثروات الكامنة في القارة الواعدة، فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، مما سينعكس على خفض تكلفة التجارة والاستثمار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، ويصب بشكل مباشر في صالح تحقيق أولوياتنا، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى معيشة المواطن الأفريقي.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة العامة الاولي للقمة الافريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة ، تضمنت محددات ومحاور الرؤية الافريقية لقضايا القارة والاتحاد الافريقي وكيفية ادارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة القادمة .

ثم شارك عقب ذلك في جلسة عامة ثانية للقمة علي مأدبة غداء عمل ، وشهد مع الرئيس بوتين مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الافريقي في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين.

والتقى الرئيس السيسى رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، وتناول اللقاء بحث ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، وأكد آبي أحمد أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزائها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبا وحكومةً.

كما أكد آبي أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب، وأن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أية نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيساً لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولاً إلى اتفاق نهائي.

ومن جانبه أكد الرئيس السيسي أن مصر طالما أبدت انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدراً لأية مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أية فرصة للخلافات.

وتم التوافق خلال اللقاء على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخرا إلى الجانب الإثيوبي.