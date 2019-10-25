قمة عدم الانحياز.. وقطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة- أخبار متوقعة

القاهرة- أ ش أ:

يرأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد المصري المشارك في القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة: يرأس وزير الخارجية سامح شكري الوفد المصري المشارك في القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تنعقد بباكو عاصمة أذربيجان تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".

ويلقي شكري بياناً أمام القمة، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المُنتظر أن يتناول الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها الإرهاب ومخاطره.

الطور: تبدأ قوافل طبية مجانية إلى النقطة الطبية بمدخل أبو جعدة بمدينة رأس سدر، في إطار الوصول بالخدمات الطبية لأهالي وديان المحافظة والمناطق اﻷكثر احتياجًا، وتضم القافلة، عدة تخصصات تشمل الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك بولية والنساء والأنف والأذن والحنجرة وعيادة تنظيم أسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

بني سويف: تنظم مستشفى بني سويف الجامعي بالتعاون مع جمعية الأورمان قوافل طبية لتوقيع الكشف على أهالي قرية الشناوية مركز ناصر في محافظة بني سويف .

القاهرة: تنقطع وتضعف المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات؛ اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى 6 صباح غد السبت نظرًا لأعمال الصيانة بتوسعات محطة مياه إمبابة،وهذه المناطق (مركز ومدينة أوسيم - مركز ومدينة كرداسة - الجلاتمة - المناشي البلد - بهرمس - الحسانين - ذات الكوم - برقاش).