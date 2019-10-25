أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي (حلايب وشلاتين) تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

وحسب بيان الهيئة، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 20 24

شبين الكوم 19 24

طنطا 19 24

دمنهور 18 23

الإسكندرية 18 23

بلطيم 19 23

مطروح 19 25

السلوم 19 25

سيوة 16 26

بورسعيد 19 24

دمياط 19 24

الزقازيق 20 25

الإسماعيلية 20 24

السويس 20 26

العريش 18 26

رفح 18 26

رأس سدر 20 27

نخل 11 25

نويبع 20 26

طابا 21 26

كاترين 09 23

الطور 17 27

شرم الشيخ 22 32

الغردقة 25 30

مرسى علم 21 32

الفيوم 19 27

بني سويف 18 27

المنيا 18 28

أسيوط 17 27

سوهاج 20 28

قنا 20 28

الأقصر 18 30

أسوان 19 30

أبوسمبل 20 32

الوادي الجديد 22 31

شلاتين 20 31

أبو رماد 21 30

حلايب 21 28

رأس حدربة 21 28