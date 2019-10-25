بعد قليل.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي: "أمطار وسيول واضطرابات"

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العاصمة للأرصاد، إنه من المتوقع وصول المنخفض الجوي الموجود الآن في جنوب قبرص إلى السواحل الشمالية المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن هذا المنخفض يسبب حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وخاصة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مؤكدًا استمرار فرص تساقط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، تكون غزيرة خلال يوم الجمعة، وتقل حدتها بداية من السبت.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الأمطار ستكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الدلتا ومدن القناة تصل حد السيول في وسط سيناء، لتكون متوسطة على القاهرة.

وأوضح أنه يصاحب الأمطار الرعدية نشاط للرياح على السواحل الشمالية خاصة في شرق البحر المتوسط، داعيًا الموطنين إلى تجنب ركن السيارات تحت لوحات الإعلانات، فضلًا عن عدم التواجد بالقرب من أعمدة وأكشاك الكهرباء لعدم التعرض للصعق الكهربائي حال هطول الأمطار.

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