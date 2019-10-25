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    رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع وفد الشورى السعودي تعزيز التعاون

    02:13 ص الجمعة 25 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء الموريتاني يبحث مع وفد الشورى السعودي تعزيز التعاون

    رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ

    نواكشوط- أ ش أ:

    بحث رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل ولد الشيخ سيديا، مساء الخميس في نواكشوط، مع وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة عساف بن سالم أبو اثنين، رئيس لجنة الصداقة السعودية الموريتانية في مجلس الشورى السعودي علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

    وأكد رئيس وفد مجلس الشورى، في تصريح للصحفيين، أنه نقل لرئيس الوزراء الموريتاني تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وحكومة المملكة وتحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله آل الشيخ.

    وقال "نحن في المملكة نقدر عاليا الدور الكبير الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة في التعاون الثنائي مع المملكة ونحن هنا في زيارة لتنمية الصداقة بين أعضاء مجلس الشورى بالمملكة والجمعية الوطنية ولجنة الصداقة الموريتانية السعودية".

    وأوضح أن تم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون الثنائي بين مجلس الشورى بالمملكة والجمعية الوطنية في موريتانيا وتطوير العلاقات الثانية بين البلدين الشقيقين.

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