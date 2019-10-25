​ بسبب إهمال ملف المياه بالمنيا.. برلماني يهدد بسحب الثقة من وزير الإسكان

القاهرة - مصراوي:

قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، إنه لن يتردد في استخدام حقه الرقابي بتقديم استجواب ضد وزير الإسكان وسحب الثقة منه، بسبب إهماله لملف مياه الشرب والصرف الصحي بقرى محافظة المنيا.

وأضاف "غيتة"، في تصريحات صحفية، الخميس، أن قرى برمشة ومنشية حلف وكفر مغربي وعزبة الفلاح وهي من القرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، محرومة من المياه الصالحة للشرب ومحرومة من خدمات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن محطة مياه فتح الباب بالعدوة لم يتم إصدار قرار إنشاءها منذ أكثر من 4 سنوات دون أي أسباب واضحة، قائلاً:"أدعو وزير الإسكان لزيارة هذه القرى ويقيم بها لمدة يوم واحد، لو استطاع أن يعيش مكان هؤلاء المواطنين !".

وتابع: "مشكلة انقطاع المياه في مركز العدوة ومغاغا أصبحت مزمنة، حيث يعاني المواطنين من استمرار انقطاع المياه، فمنذ نحو 5 أعوام واستغاثات سكان وأهالي مركزي العدوة ومغاغة في شمال المنيا لا تنقطع نهائيًا".

وأوضح أنه على الرغم من وجود العديد من الحلول المؤقتة والتي لا تكلف الدولة، بل وأن اعتماداتها المالية موجودة، إلا أن وزارة الإسكان لا تعير قرى المنيا أي اهتمام.