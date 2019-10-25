تحذيرات ونصائح.. الأرصاد تصدر نشرتها بشأن "الأمطار الرعدية"- صور

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة عدم استقرار الطقس في أغلب أنحاء البلاد حتى يوم السبت المقبل.

وقال الدكتور أشرف صابر ذكي، المسؤول بهيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إن ذروة عدم استقرار الأحوال الجوية ستكون اليوم الجمعة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة الجمعة بقدر الإمكان إلا في حالة الضرورة القصوى وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.

كما تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، وتحذر من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وضرورة تجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن، حيث تنحصر فرص سقوط الأمطار، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وتزداد فترات سطوع الشمس على باقي الأنحاء، وتعود درجات الحرارة إلى المعدلات الطبيعية.

كما تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناشدة المسؤولين خاصة في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء اتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتنويه إلى إمكانية الاتصال بها للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة على تليفون 24646721.



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