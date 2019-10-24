لخروجه عن خطبة الجمعة.. إيقاف عميد أصول دين المنوفية عن الخطابة

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إيقاف الدكتور عبدالفتاح خضر، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنوفية، عن الخطابة؛ لخروجه عن خطبة الجمعة.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، في تصريحات لمصراوي، إن إيقاف عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالمنوفية، يأتي لخروجه على خطبة الجمعة التي حددتها وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن الإيقاف يأتي تمهيداً لإلغاء التصريح نهائيًا.

كان الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية أصول الدين، أجاب على سؤال متعلق بحكم تقبيل المتزوج لزوجته بعد كتب الكتاب داخل المسجد، أثناء وقوفه على المنبر، ووصف البعض الإجابة على السؤال بأنها "غير لائقة".