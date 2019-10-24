برلماني: السيسي وضع الأفارقة والعالم أمام مسئولياتهم لتحقيق الأمن والاستقرار

كتب - أحمد علي:



قال النائب مصطفى الجندي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام القمة الأفريقية الروسية، وضعت زعماء ورؤساء وحكومات وبرلمانات وشعوب الدول الأفريقية والمجتمع الدولي أمام مسئولياتهم التاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف "الجندي" في بيان له اليوم، أن الدول الأفريقية وبالتعاون مع القاهرة وموسكو يجب أن تعطى أولوية قصوى للقضايا التي جاءت في كلمة الرئيس وتأكيده أن دول الاتحاد الأفريقى تسعى للبناء على ما شهدته القارة من نمو اقتصادي ملموس خلال السنوات العشر الأخيرة، من خلال المضي قدمًا لتحقيق التكامل عن طريق استكمال كافة المشروعات القارية التي تهدف إلى الاندماج الإقليمى، كما تضطلع الدول الأفريقية بجهد كبير لوضع أطر لحوكمة الشركات والأسواق المالية بما يزيد من استقرار أسواقها وجاذبيتها.

وثمن تأكيد الرئيس السيسى بأن التعاون الأفريقي الروسي قطع أشواطًا طويلة منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الأفريقية في كفاحها ضد الاستعمار، وإسهامها ماديًا ولوجستيًا ومعنويًا دعمًا لحركات التحرر الأفريقى على امتداد القارة وأنه ثبت على مدار السنوات أن الشعوب الأفريقية والشعب الروسي يربطهما الكثير من ركائز التعاون ويتماثلان.

وأكد "الجندي"، أن الرئيس السيسي كان واضحًا وحاسمًا في تناوله لملف الإرهاب عندما أكد أمام القمة أن مواجهة الإرهاب تعد أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية، ومع إدراكنا لصعوبة تلك المعركة وتعقيداتها، تظل المواجهة الشاملة هي الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته.

وأشاد "الجندي"، بإعلان السيسي اعتزام مصر إطلاق النسخة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.