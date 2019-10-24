"صحتهم تهمنا".. "مصر للعلوم والتكنولوجيا" تطلق حملة للتوعية الصحية بالمدارس

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القاهرة - مصراوي:

اطلقت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حملة مجتمعية بعنوان "صحتهم تهمنا" تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك بهدف التوعية الصحية في عدد من المدارس بما يتماشى مع الاستراتيجية التي تسير عليها الجامعة ومستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لكلية الطب البشري بالجامعة.

وقالت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان اليوم، إن الحملة تتميز بأنها تضم إلى جانب القيام بالكشف الطبي على التلاميذ والطلاب جوانب تثقيفية أخرى، من بينها تنظيم برنامج تثقيفي يتضمن العديد من المحاضرات لنشر التوعية الصحية بين الطلاب إلى جانب محاضرات إضافية أخرى تستهدف أولياء الأمور والمعلمين بالمدارس من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المحاضرات بما يضمن نشر وعي صحي متكامل يمتد من المدرسة ليصل إلى المنزل أيضًا.

يذكر أن الحملة بدأت أولى أنشطتها بزيارة مدرسة سكيلز حيث تم تجديد بروتوكول التعاون الصحي بين مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومدرسة سكيلز والذي تقدم من خلاله المستشفي حزمة من الخدمات الصحية للطلاب والعاملين بالمدرسة ولأول مرة يتم ضم أهالي الطلاب إلى المستفيدين من خصومات المستشفى بالإضافة إلى حملات الكشف الدوري ومحاضرات التوعية الصحية خلال العام الدراسي الحالى.

وتعد زيارة الحملة لمدرسة سكيلز محطة الانطلاق لخطة متكاملة تستهدف زيارة أكبر عدد ممكن من المدارس إلى جانب السعي الدءوب نحو توقيع بروتوكولات تعاون مع مدارس ومؤسسات تربوية اخرى تجعل من مستشفي سعاد كفافي الجامعي شريكاً طبيًا يؤدي دورًا متميزًا في الحفاظ على صحة أطفالنا انطلاقًا من شعار "صحتهم تهمنا".