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    الأحد.. فتح باب التقديم لتدريب العاملين بشركات السياحة

    08:46 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    الأحد.. فتح باب التقديم لتدريب العاملين بشركات السياحة

    علي المانسترلي عضو غرفة شركات السياحة

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    أعلنت غرفة شركات السياحة، الخميس، فتح باب التقديم للإشتراك بالمؤتمر التدريبي الثاني والمقرر عقده أيام 21 و 22 و 23 نوفمبر المقبل، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك يوم الأحد المقبل.

    وقال علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة السياحة الدينية، لمصراوي، إن ذلك يأتي لأهمية تدريب العاملة لقطاع السياحة الذي يساعد على رفع كفاءة الخدمة المقدمة، مؤكدا أن ملف التدريب يعتبر أهم الملفات التي توجد في أجندة غرفة شركات السياحة.

    شركات السياحة تدريبات العاملين علي المانسترلي

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