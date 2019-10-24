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    الآثار: بدء تشغيل نظام الإضاءة الجديد بمجموعة قلاوون في شارع المعز

    08:36 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    الآثار: بدء تشغيل نظام الإضاءة الجديد بمجموعة قلاوون في شارع المعز

    شارع المعز

    القاهرة- (أ ش أ):

    بدأت وزارة الآثار في تشغيل نظام الإضاءة المتخصصة الحديثة لإنارة مجموعة السلطان قلاوون في شارع المعز بالقاهرة التاريخية.

    وقال شريف فوزي منسق عام شارع المعز - في تصريح اليوم الخميس - إن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون البناء بين وزارة الآثار والقطاع الخاص، حيث قامت شركة "فيليبس" بالتعاون مع شركة "آرت ديجيبت" بتركيب هذا النظام تحت إشراف الإدارة العامة للقاهرة التاريخية وتفتيش الجمالية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

    وأضاف أن نظام الإضاءة الحديث شمل الواجهات الخارجية والساحات الداخلية للمجموعة، بالإضافة إلى تركيب عدد من كاميرات المراقبة الداخلية به، وفي بيت السحيمي، وفي قاعة محب الدين، وفي مقعد ماماي السيفي.

    وأوضح فوزي، أن مجموعة السلطان قلاوون بشارع المعز يعود تاريخ إنشائها إلى العصر المملوكي البحري وتاريخها خلال الفترة من عام 1284 وحتى 1285 ميلاديا، وتعتبر من أهم المجمعات المعمارية الإسلامية بمصر وتشمل مدرسة وقبة ضريحية و"بيمارستانا" أي مستشفى تعليمي شهير في العصور الوسطى.

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    شارع المعز وزارة الآثار مجموعة السلطان قلاوون نظام إضاءة

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