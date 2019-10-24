أول تعليق من "الكهرباء" على لف البلاستيك على أعمدة الإنارة بسبب الأمطار

كتب- محمد صلاح:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لشباب يلفون "البلاستيك والأكياس" على أعمدة الإنارة؛ لحماية الأطفال من الصعق الكهربائي بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد حاليًا.

وأشادت الدكتورة إلهام درويش رئيس قطاعات شبكات الجيزة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتجربة الشباب الذين يغطون أعمدة الإنارة، مثلما فعلوا بشارع البحر الأعظم بالجيزة، بعد أن سقطت علبة التأمين الخاصة بالعمود، مما يمثل خطورة على حياة المواطنين نتيجة وجود بعض الأسلاك العارية التابعة لعمود الإنارة.

وأوضحت في تصريح لمصراوي الخميس، أنه من المفترض أن تقوم المحليات وأجهزة المدن بصيانة ومتابعة أعمدة الإنارة وهي غير تابعة للكهرباء وإنما تابعة للمحليات.

وأكدت أن قيام الشباب بلف بلاستيك على الأعمدة "إجراء سليم ومناسب" كون البلاستيك مادة عازلة لا تمثل أي خطورة عند ملامسة المواطن لها عند وجودها على أعمدة الإنارة قائلةً: "الإجراء سليم وتصرف جيد للغاية".

وكان طفل لقي مصرعه بقرية سملا، التابعة لمركز قطور بالغربية صعقًا بالكهرباء، بسبب هطول الأمطار، ووصل إلى مستشفى قطور المركزي جثة هامدة، أمس الأربعاء.

وشهد مركز العاشر من رمضان التابع لمحافظة الشرقية وفاة طفلة عمرها 9 سنوات صعقا بالكهرباء نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الأمطار والسيول بالحي 14، كما لقي مواطن مصرعه متأثرًا بالصعق الكهربائي، بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس، بعد ملامسته عمود إنارة به "ماس كهربائي" نتيجة سقوط الأمطار.