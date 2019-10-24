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    بدء حفل تخريج الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي- صور

    07:43 م الخميس 24 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    بدأت الاحتفالية التي تنظمها، الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لتخريج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة.

    وتضم الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ما يقرب من ١٠٠ شاب من ٤٠ جنسية أفريقية.

    وانطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة نتيجة توصية بمنتدى شباب العالم نوفمبر ٢٠١٨، ويستهدف تأهيل وتدريب ١٠٠٠ شاب أفريقي من مختلف الدول ليكونوا قادة المستقبل على مدار ١٠ دفعات.

    حفل تخرج الشباب أفريقيا تأهيل الشباب الأفريقي القيادة

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