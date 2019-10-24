مشروع مصري روسي بمجال تصنيع وتعبئة الزيوت النباتية

سوتشي- (أ ش أ):

شهد المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، توقيع اتفاق استثماري بين إحدى الشركات الروسية لتعبئة وتصنيع الزيوت المحتمل تواجدها بالمنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة مشروع باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار لتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لفعاليات قمة روسيا- إفريقيا بجلسة آفاق جديدة للتعاون بين روسيا وإفريقيا، والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين.

كان أهم المحاور الخاصة بالجلسة عن فرص الاستثمار والتنمية أمام الدول الإفريقية في المناطق الاقتصادية، وتحديدًا الفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية الروسية.

وعرض رئيس اقتصادية قناة السويس ملامح إنشاء مجمع صناعي فريد من نوعه بالمنطقة الصناعية الروسية المقامة بشرق بورسعيد، حيث سيتمكن كل من المصدرين والموردين من روسيا من إقامة مراكز للإنتاج الخاصة بهم بالقرب من الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار زكي إلى تعاون الهيئة مع مركز الصادرات الروسي في آليات جذب الشركات الروسية للاستثمار في المنطقة، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، حيث أبدت أكثر من 26 شركة روسية رغبتها في التواجد داخل المنطقة.

أدار فعاليات الجلسة، نائبة رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وأندريه سليبنيف الرئيس التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

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