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    السيسي وبوتين يشهدان مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين روسيا وأفريقيا

    06:11 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    السيسي وبوتين يشهدان مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين روسيا وأفريقيا

    السيسي وبوتين يشهدان مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين

    سوتشي- (أ ش أ):

    شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مراسم توقيع مذكرتي تعاون بين روسيا والاتحاد الإفريقي في ختام القمة الروسية الإفريقية للمرة الأولى في سوتشي.

    تناولت مذكرة التفاهم الأولى أسس التعاون والعلاقات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الإفريقي، ووقعها موسى فقيه رئيس الاتحاد الإفريقي وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا.

    كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين روسيا وإفريقيا حول التعاون المباشر بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوراسي.

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