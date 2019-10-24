  • عاجل:آبي أحمد: نعلم ما يقلق المصريين بشأن سد النهضة.. والإعلام يخلق المشاكل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    آبي أحمد عن الوساطة في سد النهضة: لا مشكلة لكن بعيدا عن الأمور الفنية

    05:07 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    آبي أحمد عن الوساطة في سد النهضة: لا مشكلة لكن بعيدا عن الأمور الفنية

    رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

    كتب- محمد نصار:

    كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تلقيه عروض للوساطة بين بلاده ومصر في ملف أزمة سد النهضة.

    وقال في تصريحات في ختام القمة الأفريقية الروسية في سوتشي، اليوم الخميس: "هناك دول عرضت علينا التدخل في هذا الشأن منها روسيا، وإن كان هذا التدخل سياسيًا فلا مشكلة وإن كان فنيًا فإن اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا ستواصل مشاوراتها للوصل إلى حل".

    والتقى آبي أحمد على هامش القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال رئيس وزراء إثيوبيا: "أجريت مع الرئيس المصري السيسي حوارًا مفيدًا ومن يخلق المشاكل هو الإعلام وتوصلت مع الرئيس السيسي إلى أن هناك رغبة شديدة بين المسئولين والشعبين للعمل فيما يفيدهم".

    وتابع: "ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن لملء خزان سد النهضة، نحن نؤمن بحقنا في الاستفادة، وسيستمر الخبراء للاتفاق على موعد ملء سد النهضة بما يفيد إثيوبيا ولا يضر بمصر".

    آبي أحمد سد النهضة إثيوبيا القمة الأفريقية الروسية مدينة سوتشي

    الخبر التالى:

    الأوقاف: إطلاق جزء جديد من موسوعة الفقه الإسلامي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان