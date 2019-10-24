آبي أحمد عن الوساطة في سد النهضة: لا مشكلة لكن بعيدا عن الأمور الفنية

كتب- محمد نصار:

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تلقيه عروض للوساطة بين بلاده ومصر في ملف أزمة سد النهضة.

وقال في تصريحات في ختام القمة الأفريقية الروسية في سوتشي، اليوم الخميس: "هناك دول عرضت علينا التدخل في هذا الشأن منها روسيا، وإن كان هذا التدخل سياسيًا فلا مشكلة وإن كان فنيًا فإن اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا ستواصل مشاوراتها للوصل إلى حل".

والتقى آبي أحمد على هامش القمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال رئيس وزراء إثيوبيا: "أجريت مع الرئيس المصري السيسي حوارًا مفيدًا ومن يخلق المشاكل هو الإعلام وتوصلت مع الرئيس السيسي إلى أن هناك رغبة شديدة بين المسئولين والشعبين للعمل فيما يفيدهم".

وتابع: "ما يقلق المصريين هو عدم تحديد زمن لملء خزان سد النهضة، نحن نؤمن بحقنا في الاستفادة، وسيستمر الخبراء للاتفاق على موعد ملء سد النهضة بما يفيد إثيوبيا ولا يضر بمصر".