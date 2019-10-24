برلماني يطالب الحكومة بتعويض المضارين من الأمطار

كتب- أحمد علي:

طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تعويض المتضررين من مخاطر الأمطار التى سقطت على عدد من المحافظات، سواء من تهدمت منازلهم، أو تعرضت محاصيلهم الزراعية للتلف، وغير ذلك من الأضرار الأخرى.

وأشاد "أبو جاد" في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض، بقرار المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق بالمحافظات بشكل يومي، للحفاظ على التوازن به، والسعي إلى توفير السلع لضبط الأسعار، في ظل حالة المناخ والسيول التي شهدها الشارع، للحفاظ على توافر السلع واستكمال مبادرة التجار لخفض الأسعار لدعم المواطنين.

ووجه حديثه للحكومة: "يجب أن تتعلم الأجهزة الحكومية المختصة من شهبندر التجار، ومد يدها لتعويض جميع المواطنين من سقوط الأمطار بصفة عامة، ومن تهدمت منازلهم وأضيرت محاصليهم الزراعية بصفة خاصة".