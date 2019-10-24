انطلاق فعاليات الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه بعرض فني

كتب_أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل الحفل الختامي لأسبوع القاهرة للمياه بعرض مسرحي لاحد طلاب مرحلة الابتدائية .

ويوضح العرض الذي شمل 3 فقرات مختلفة علي أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وسفير الاتحاد الأوربي ومندوب منظمة اليونسكو وعدد منالوفود المشاركة من الدول العربية والأفريقية.