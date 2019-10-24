انطلاق فعاليات الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه بعرض فني
04:07 م الخميس 24 أكتوبر 2019
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كتب_أحمد مسعد:
انطلقت منذ قليل الحفل الختامي لأسبوع القاهرة للمياه بعرض مسرحي لاحد طلاب مرحلة الابتدائية .
ويوضح العرض الذي شمل 3 فقرات مختلفة علي أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وسفير الاتحاد الأوربي ومندوب منظمة اليونسكو وعدد منالوفود المشاركة من الدول العربية والأفريقية.
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