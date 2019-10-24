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    انطلاق فعاليات الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة للمياه بعرض فني

    04:07 م الخميس 24 أكتوبر 2019
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    كتب_أحمد مسعد:

    انطلقت منذ قليل الحفل الختامي لأسبوع القاهرة للمياه بعرض مسرحي لاحد طلاب مرحلة الابتدائية .

    ويوضح العرض الذي شمل 3 فقرات مختلفة علي أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وسفير الاتحاد الأوربي ومندوب منظمة اليونسكو وعدد منالوفود المشاركة من الدول العربية والأفريقية.

    أسبوع القاهرة للمياه عرض فني عرض مسرحي محمد عبد العاطي سفير الاتحاد الأوربي منظمة اليونسكو

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