وزير النقل يتابع تنفيذ مشروع تطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم

كتب أسامة علي

واصل الفريق كامل، وزير النقل الفريق، جولته التفقدية بمحافظتي القليوبية والدقهلية لمتابعة عدد من مشروعات الطرق التي تنفذها وزارة النقل .

حيث تفقد الوزير يرافقه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ورئيسي هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري مشروع تقوية وانشاء حارة ثالثة لتطوير طريق رافد جمصة بطول 50 كم وتكلفة مليار و50 مليون جنيه

تفقد الوزير قطاعات المشروع والتقى بالعاملين والفنيين ورؤساء الشركات المنفذة واكد على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء منه في الموعد المحدد خاصة مع تقدم معدلات التنفيذ بالطريق واعمال الرصف الخاصة ببعض القطاعات به

كما وجه وزير النقل بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الارشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وأن تتم الاعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي .