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    رئيس قطاع تطوير الري: 100 مزارع شاركوا في مسابقة ترشيد المياه "حافظ عليها تلاقيها"

    03:50 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    رئيس قطاع تطوير الري: 100 مزارع شاركوا في مسابقة ترشيد المياه "حافظ عليها تلاقيها"

    مسابقة ترشيد المياه

    كتب- أحمد مسعد:

    قال الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، إن مسابقة ترشيد المياه لاقت ترحيبًا كبيرًا لدي المزراعين، مشيرًا إلى أن نسب الإقبال كبيرة حيث وصل عدد المشاركين في المسابقة 100 مزارع.

    وأكد محمود، خلال كلمته بجلسة تجارب المزراعين ضمن أسبوع القاهرة للمياه، أهمية رابطة مستخدمي المياه والتي تتزايد كل عام، موضحًا أن تلك الرابطة واحدة من أهم الكيانات المجتمعية التي تدعم أفكار الترشيد.

    وأشار رئيس قطاع تطوير الري، إلى أن الممارسات الصحيحة للري الحديث حققت الكثير من النتائج الإيجابية بداية من الوجه البحري والمنوفية التي بدأت من 4 أفدنة ووصلت إلى 600 فدان بنفس المحافظات، لافتًا إلى أن الأراضي القديمة بدأت تتحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط والري بالرش.

    مسابقة ترشيد المياه إبراهيم محمود أسبوع القاهرة للمياه

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