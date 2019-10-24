برلمانية تطالب بخطة زمنية لتشديد الرقابة على الوحدات الصحية بالجيزة

كتبت – ميرا ابراهيم:

تقدمت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، حول تردي خدمات الوحدات الصحية بمحافظة الجيزة، وعدم وجود استراتيجية للحل من جانب الوزارة.

وقالت النائبة، إن تصريح وزيرة الصحة بأن 98% من المصريين راضين عن الحالة الصحية في مصر، استفز جموع الشعب الذي يعاني تدهور في الخدمات والمنشآت الصحية الخدمية.

وأكدت في بيان لها أن محافظة الجيزة صاحبة النصيب الأكبر من الإهمال وتردي الخدمات، معلقة: "نجد لافتات باهتة تحمل أسماء الوحدات الصحية بأحياء وقرى المحافظة، هذا كل ما تبقى، والخاسر الوحيد هو المواطن المصري الذي يعاني ليجد مكان قريب ليحصل على رعاية صحية تليق به أو دواء مناسب لحالته، فيضطر للذهاب لأقرب مستشفى والتي تكون عادةً في مراكز أخرى".

وتابعت "رغم الزيارات المتكررة من المسئولين وتوقيع جزاءات ووعود بالتطوير، إلا أن النتيجة "يبقى الوضع كما هو عليه".

وتساءلت: "كيف تسمح وكيل وزارة الصحة بالجيزة بنقل الأطباء دون توفير بديلا لهم ؟"

وأشارت إلى مسلسل إغلاق المستشفيات دون إبداء أسباب ودون إيجاد بدائل، فالعديد من المستشفيات تم غلقها تماما، منها "البراجيل تماما والكوم الاحمر" دون إيضاح السبب.

وأشارت إلى أن المشكلة ليست في نقص الإمكانات المادية والأجهزة الطبية بقدر ما هو سوء متابعة وإدارة، بسبب غياب قاعدة معلومات تحدد المتاح والناقص، واستراتيجية عمل بمدد زمنية، ومتابعة بالنتائج.

وطالبت النائبة، بوضع خطة زمنية محددة لتشديد الرقابة على هذه الوحدات الصحية، وإنشاء منظومة إلكترونية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجود الأطباء في مقار عملهم بجميع الوحدات الصحية، والرقابة الدائمة على أدائهم.