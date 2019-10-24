بالأرقام.. وزير التعليم العالي يستعرض تطورات "القاهرة للابتكار" في 5 سنوات

كتبت- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التطورات التي شهدها معرض القاهرة الدولي للابتكار على مدار خمس سنوات سابقة، موضحاً أن إجمالي الدعم المقدم من الأكاديمية لدعم ابتكارات الفائزة في المعرض من أجل الوصول بالواعد منها إلى منتج حوالي 5,5 مليون جنيه مصري، وإجمالي عدد الابتكارات التي أتيحت لها فرصة العرض في النسخ السابقة حوالي 1940 فكرة وابتكار.

وتابع عبد الغفار، خلال افتتاح المعرض في نسخته السادسة، اليوم الخميس، أنه بلغ إجمالي عدد الزائرين في الأعوام السابقة 6000 زائر، وإجمالي عدد الجوائز التي منحتها الأكاديمية 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية ومنح احتضان، مضيفا أنه تم احتضان عدد 14 فائزًا بالمعرض بإجمالي تمويل قيمته 3 ملايين جنيه مصري من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية.

كما بلغ عدد زوار صفحة التواصل الاجتماعي التي تم إنشاؤها للمعرض ما يقرب من 2,5 مليون زائر سنويا، وأنه تم تأهيل عدد 19 متسابقًا من الفائزين بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار إلى المرحلة الرابعة بالبرنامج التليفزيوني القاهرة تبتكر في الموسم الثاني، وتم اختيار عدد 6 فائزين من معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار لعام 2018 للسفر إلى معرض جنيف الدولي لعام 2019 مع تحمل الأكاديمية نفقات السفر والإقامة ورسوم الاشتراك ومساحة العرض بإجمالي تمويل قدره 170 ألف جنيه، وحصدوا 7 ميداليات ذهب غير الفضة والبرونز.