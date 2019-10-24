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    "سياحة النواب": استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ "بشرة خير"

    03:04 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    "سياحة النواب": استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ "بشرة خير"

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    وصف النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قرار الحكومة البريطانية باستئناف الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، بأنه "بشرة خير"، كما أنه شهادة اعتراف دولية بحجم الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر في عهد الرئيس السيسي، متوقعًا أن ينتج عن هذا القرار، عودة السياحة الروسية من جديد إلى مصر.

    وقال النائب في بيان، اليوم الخميس، إن القرار يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تأمين المطارات سواء من عمليات التفتيش للركاب أو الحقائب، كما أن القرار خير دليل على مساعي الوزيرة المجتهدة رانيا المشاط بدأت تؤتي ثمارها الذي سيحصده القطاع السياحي الذي عانى كثيرًا من السنوات العجاف منذ 2011.

    وأكد إدريس، أن القرار البريطاني يأتي أيضًا في ظل الضغوط التي تمارسها شركات السياحة البريطانية ورغبة المواطنين البريطانيين في التوجه لشرم الشيخ، والاتصالات المتبادلة على المستوى القيادة السياسية بين الجانبين.

    وتوقع إدريس، أن يشهد القطاع السياحي، طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، تساهم في زيادة العملة الصعبة لمصر، لأن من شأن قرار رفع الحظر أن يفتح الباب أمام استقبال وفود كبيرة من مختلف الجنسيات تثق تمامًا في تقييم الجانب البريطاني لمصر.

    مجلس النواب شرم الشيخ الرحلات البريطانية أحمد إدريس لجنة السياحة والطيران الحكومة البريطانية

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