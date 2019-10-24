​الآثار تنفذ ٩ قرارات إزالة للتعديات على شارع المعز لدين الله الفاطمي

كتب- محمد عاطف:

تمكنت منطقة آثار الأزهر والغوري بشمال القاهرة، والإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة من تنفيذ 9 قرارات إزالة للتعديات وذلك بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار والتنسيق مع محافظة القاهرة.

وأوضح جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن التعديات شملت أكشاك وواجهات تم إضافتها على واجهة مسجد الفكهاني الأثري بشارع المعز بمنطقة الغورية.