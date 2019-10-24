​وزير التعليم العالي: 1000 مشارك في "الدولي للابتكار" وجوائز تصل لـ 200 ألف جنيه

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شارك في معرض القاهرة الدولي للابتكار، في نسخته السادسة 1000 عارض، تقدموا بأكثر من 180 فكرة ومشروع مبتكر.

وتابع عبد الغفار، خلال افتتاح المعرض، اليوم الخميس، تقدم الدولة 100 جائزة مقدمة من وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي، تتراوح قيمتها ما بين 10 إلى 30 ألف جنيه، لأفضل اختراع، وأفضل ابتكار، وأفضل شركات تكنولوجية، وجائزة المبتكر الصغير لأقل من 16 سنة، بجانب 5 منح احتضان من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجيا، قيمة المنحة الواحدة 200 ألف جنيه.

وتابع وزير التعليم العالي، كما يوجد 10 جوائز للسفر والمشاركة في محافل علمية مختلفة بالخارج، و7 جوائز مخصصة لابتكارات المحافظات.

وأشار عبد الغفار، إلى أن أكثر من 50 خبير وأستاذ واقتصادي سيقيمون بتقييم المشروعات، من خلال 8 لجان علمية تتفقد كافة المشروعات المعروضة.

ويشارك في المعرض في نسخته السادسة ما يقرب من ١٠٠٠ عارض من مصر، والدول العربية، الأوروبية، والإفريقية، وأكثر من ٧٠٠٠ زائر من المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما يُعرض أكثر من ٦٠ ابتكار في جناح مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICOs) في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، و١٢ مشروع في جناح التحالفات التكنولوجية، و١٥ مشروعًا في جناح تعميق التصنيع المحلي، وأكثر من ٣٠ مشروع في جناح المبادرات والحملات والمشروعات القومية، وما يزيد عن ٢٥ فكرة في جناح الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، و٣٠ ابتكار في جناح مشروعات التخرج.