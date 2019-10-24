الزراعة: ضبط أكثر من 18 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 18 طنًا و124 كجم في 20 محافظة.

وأوضح التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، المنوفية، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط الجيزة، مطروح، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، اسوان، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس" وجرى تحرير 110 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.