طلب إحاطة للحكومة حول خطة الاستفادة من مياه الأمطار

كتب- محمد نصار:

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والري والتنمية المحلية، بشأن خطة الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

وقالت خضر، في طلبها، إن مياه الأمطار التي تسقط على مصر هذه الأيام، بالنسبة للحكومة هي "نقمة" تضيق بها ذرعًا، حيث تكشف عن فشلها في مواجهتها على الرغم أنها في الأساس "نعمة" لو أحسنا الاستفادة منها كباقي دول العالم.

وأشارت إلى أن كمية الأمطار التي سقطت، الثلاثاء الماضي، على منطقة شرق القاهرة "مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة" بلغت 650 ألف متر مكعب خلال ساعة ونصف فقط، كان يمكن الاستفادة منها جيدًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أغلب دول العالم تستفيد من مياه الأمطار عن طريق أسلوب حصاد وتخزين المياه عبر تأسيس وإنشاء حفائز تخزينية يتم اختيارها بعناية، إضافة إلى إنشاء سدود ترابية وركامية لتحقيق هدف التخزين.

وأَافت خضر، أن مياه السيول فى الصحراء يمكن الاستفادة منها فى عمل بيارات أو تخزينها، بالاضافة إلى أنه يمكن توجيهها كتخزين آبار للمياه الجوفية.