​المشاط تغادر إلى اليابان للمشاركة في معرض الجاتا للسياحة والسفر

كتب يوسف عفيفي:

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة فى فعاليات معرض الجاتا للسياحة والسفر Tourism Expo Japan 2019 الذى ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري.

ويقام المعرض في دورته هذا العام بعنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة" Advancing Sustainable Tourism Development: A Vital Action towards SDGs ، ويعتبر أحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

ومن المقرر أن تقوم الدكتورة رانيا المشاط اليوم بافتتاح الجناح المصري المشارك بالمعرض، ويرافقها وفد من الوزارة والهيئة، ويحضر الافتتاح الوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية.

كما ستشارك الوزيرة فى إطار فعاليات المعرض كمتحدث رئيسي فى أعمال الدورة الثالثة للمائدة الوزارية المستديرة التى ستنعقد تحت عنوان Community Vitalization: People and Culture بمشاركة نخبة من أهم صناع السياحة على مستوى العالم، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من أمين عام منظمة السياحة العالمية ورئيس الاتحاد اليابانى للوكلاء السياحيين JATA .

وقبيل المغادرة أكدت وزيرة السياحة أهمية مشاركة مصر في المحافل والأحداث السياحية الدولية، موضحة أن المعرض سيتيح الفرصة للقاء أهم منظمي الرحلات اليابانيين والاستماع إلى مقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفتـرة القادمة لزيادة حجم أعمالهم في مصر ودفع الحركة الوافدة من السوق الياباني

وأكدت الوزيرة أن انعقاد المعرض هذا العام تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة" يأتى تماشيا مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والتى ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

هذا ومن المقرر أن تعقد الوزيرة عدة لقاءات مع عدد من المسئولين اليابانيين المعنيين بقطاع السياحة منهم السيد Hiromi Tagawa رئيس مجلس إدارة الاتحاد اليابانى للوكلاء السياحيين JATA .

وتعد هذه أول مشاركة في معرض دولي لوزارة السياحة بعد قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ يوم الثلاثاء الماضي.