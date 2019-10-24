​التنمية المحلية تعقد ورشتي عمل بحضور 460 مشاركًا من جميع المحافظات

كتب- محمد نصار:

أعلن مركز التنمية المحلية بسقارة، عن بدء تنفيذ ورشتي عمل تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الحالي وهما ورشة متابعة المراكز التكنولوجية وورشة وحدات المتغيرات المكانية ويشارك في الورشتين 460 مشاركًا من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات ستنفذ في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الحالي ويشارك فيها 230 مشاركًا منهم ممثلين من كل محافظة من أعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والأحياء إضافة إلى ممثلي وزارة التنمية المحلية وبعض خريجي دورات إعداد المدربين TOT ودورات إعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة.

ووجه شعراوي، بضرورة أن تركز الورشة على إحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض المراكز والأحياء وتعميمها في باقي المحافظات، موضحًا أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية وأهميتها والرؤية والرسالة والأهداف والمقارنة بين الوضع الحالي والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل في المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها وهيكل إدارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسئوليات وإعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الإلكتروني ونظام المتابعة الإلكتروني ومؤشرات الأداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومي.

وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 إضافة إلى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية في المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالي ويشارك فيها 230 مشاركًا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وأعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة مؤكدًا أهمية هذه الورشة في ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية لرصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات ممايساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأشار الوزير، الى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الإيجابيات وتلافي السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية، ومنظومة الأملاك وبروتوكول حصر وإدارة أملاك الدولة ومعوقات العمل في وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميداني وآليات التنسيق مع الشركاء.

كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات في تنفيذ الإزالات والمنظومة الإلكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وآليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم تطبيق ما ستسفر عنه الورشتين في جميع المحافظات ضمانًا لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة إزالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيًا وميدانيًا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الأساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.