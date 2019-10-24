بوتين: السيسي لعب دورًا كبيرًا في الإعداد لقمة سوتشي

موسكو- أ ش أ:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لعب دورًا كبيرًا في الإعداد لمنتدى (روسيا/أفريقيا) رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وقدم الرئيس الروسي - خلال كلمة في الجلسة العامة الأولي للقمة (الروسية/الأفريقية)- التحية للرئيس السيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وأفريقيا.

وبدأت، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بمنتدي (روسيا/أفريقيا)، اليوم الخميس، برئاسة مشتركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة سوتشي.

وقال الرئيس الروسي:"اجتمع ممثلو كل الدول الأفريقية الـ54، وأهم المنظمات الإقليمية، وهي حقيقةً أول قمة في هذا النطاق، لافتًا إلى أن هناك رغبةً في تعزيز التعاون بين روسيا وأفريقيا في مختلف المجالات وتعزيز هذه الشراكة المتعددة الأبعاد".

وشدد الرئيس الروسي على أن الرئيس السيسي لعب دورًا هامًا في إعداد منتدى (روسيا/أفريقيا) كونه رئيسًا حاليًا للاتحاد الأفريقي، كان متواجدًا معنا طوال العملية التمهيدية، لافتًا إلى أن الأصدقاء في مصر ساعدونا في تمهيد برنامج الأعمال وترتيب اللقاءات في إطار هذه القمة، وأتشرف أن "أترأس هذه الجلسة مع الرئيس السيسي اليوم".

وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا تربطها مع أفريقيا علاقات ودية، فبلدنا يدعم بشكل متتابع الحركة القومية التحررية للشعوب الأفريقية وأسهمت في نهوض الدول الأفريقية وتطوير اقتصادها وتأسيس القوات المسلحة لها.