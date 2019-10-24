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    الإسكان: تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف في دمياط بـ763 مليون جنيه

    11:16 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    الإسكان: تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب والصرف في دمياط بـ763 مليون جنيه

    الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ مشروعين لمياه الشرب بمحافظة دمياط، بطاقة 62 ألف م3/يوم، لخدمة 800 ألف نسمة، بتكلفة 62 مليون جنيه، ومشروعين آخرين للصرف الصحى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، بتكلفة 701 مليون جنيه.

    وحول تفاصيل تلك المشروعات، أضاف الجزار: "جارٍ إنشاء خزانين بسعة 5 آلاف م3/يوم للخزان، برأس البر، لخدمة 500 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه البستان 102/153 ألف م3/يوم "المرحلة الثانية"، بطاقة 52 ألف م3/يوم، لخدمة 300 ألف نسمة، ومشروع محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي والصناعي بمدينة دمياط للأثاث (الحل الدائم)، بتكلفة 481 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي برأس البر، بتكلفة 220 مليون جنيه، بطاقة 25 ألف م3/يوم".

    وأشار الوزير إلى أنه جارٍ توصيل خدمة الصرف الصحى لـ18 منطقة ريفية، لخدمة 153 ألف نسمة، بما نسبته 16 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، بخلاف 45 منطقة ريفية مخدومة بها 540 ألف نسمة، بما نسبته 58 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وبذلك ترتفع نسبة سكان المناطق الريفية المتمتعين بخدمات الصرف الصحى إلى 74 %.

    عاصم الجزار مياه الشرب والصرف دمياط

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