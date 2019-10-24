حدث ليلاً| تحذير بشأن الطقس لأهالي الدلتا وتوجيه من وزير التعليم

كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

بدعوة من بوتين.. السيسي يشارك في حفل عشاء بسوتشي

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين في قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول الذي افتتحه الزعيمان السيسي وبوتين صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس.

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بسبب الأمطار.. الحكومة تناشد أهالي الدلتا عدم الخروج الجمعة إلا للضرورة

ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين في محافظات الدلتا، عدم الخروج من المنزل يوم الجمعة المقبل إلا للضرورة؛ منعًا للتكدسات المرورية، وذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس سيئ على هذه المحافظات وسقوط أمطار غزيرة.

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توجيه عاجل من وزير التعليم إلى المحافظات بشأن الدراسة الخميس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن سلطة اتخاذ قرار تعطيل الدراسة بمحافظات الجمهورية، يرجع إلى محافظ الإقليم، وفقًا لما يراه مناسبًا لظروف المحافظة.

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"الآثار" تكشف سبب اللون الأبيض على واجهة قصر البارون جراء الأمطار

العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، إنه تم إزالة اللون الأبيض على إحدى واجهات قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، والتي سببها هطول الأمطار بشدة أمس الثلاثاء.

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"القاهرة": تمركز 37 شفاطا بطريق الأتوستراد والكورنيش تحسبًا لسقوط أمطار

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تمركز 37 شفاطًا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الأتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة.

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الفقي: تصريحات آبي أحمد عن سد النهضة صادمة.. وروسيا يمكن أن تكون وسيطًا

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن بيان وزارة الخارجية ردًّا على التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء إثيوبيا عن سد النهضة كافٍ، وإن مصر على المستوى الرسمي لم تتحدث عن حروب كوسيلة لحل مشكلة السد.

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"البرلمان الجيبوتي" يؤكد دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية

أكد رئيس البرلمان الجيبوتي، محمد علي حمد، دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية.

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وزيرة التضامن: استبعدنا 10% من "تكافل وكرامة" لهذه الأسباب

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة فحصت أكثر من 800 ألف تظلم على برامج الحماية الاجتماعية، واستبعدت هذا العام 10% من الحاصلين على "تكافل وكرامة".

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الحرة: وزير الخزانة الأمريكي يتوسط في مفاوضات سد النهضة

أفاد موقع قناة الحرة الأمريكية الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كلفت وزير الخزانة الخزانة ستيفن منوشن بالتوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حسبما نقلت القناة عن مسؤول أمريكي.

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المسماري: ندخل العاصمة الليبية خلال أيام

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، "سندخل العاصمة طرابلس خلال أيام"، للقضاء على "الجماعات الإرهابية والإجرامية."

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تفاصيل الأوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عددًا من الأوامر الملكية، الأربعاء، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "و ا س".

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المقرر الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى تحرك دولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، إلى تحرك دولي فعال من "أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

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