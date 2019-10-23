"القاهرة": تمركز 37 شفاطا بطريق الأتوستراد والكورنيش تحسبًا لسقوط أمطار

كتب - محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تمركز 37 شفاطًا لجمع المياه بمنازل ومطالع الكباري بطريق الأتوستراد والكورنيش والطريق الدائري ومدخل المقطم وميدان السيدة عائشة، في إطار خطة المحافظة والمنطقة الجنوبية بالاستعداد لموسم الامطار والذي بدأ بالفعل امس وعلى مستوى المنطقة الجنوبية.

وقال فؤاد -في تصريح صحفي- إن الشفاطات سوف تتم الاستعانة بها حال سقوط أمطار، بالإضافة الى بالوعات الأمطار التي تم تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية التي يجري تطهيرها بصفة دورية للتأكد من استعدادها لاستقبال المياه.

وأضاف أن المنطقة تضع خطة يتم التنسيق من خلالها مع التمركزات بغرف عمليات الأحياء وغرفة عمليات المنطقة والمحافظة لمجابهة تجكع مياه الأمطار واستغلال كافة الإمكانات المتاحة وإدارة الازمة بشكل عملي وآمن للمواطنين.

بدورها، أكدت غرفة عمليات محافظة القاهرة متابعتها لحالة الأرصاد الجوية وتوجيهها برفع درجة الاستعداد ونشر سيارات الصرف الصحي على كافة المناطق تحسبًا لسقوط أي أمطار.

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