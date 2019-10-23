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    "البرلمان الجيبوتي" يؤكد دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية

    11:20 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    "البرلمان الجيبوتي" يؤكد دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية

    رئيس البرلمان الجيبوتي محمد علي حمد

    القاهرة - مصراوي:

    أكد رئيس البرلمان الجيبوتي، محمد علي حمد، دعم مواقف مصر وتوجهات سياستها الخارجية.

    جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير محمد مصطفى عرفي، سفير مصر لدى جيبوتي مع رئيس البرلمان الجيبوتي.

    وعبر حمد عن تقدير البرلمان وأعضائه للجهد المصري الدؤوب في دعم بناء الكوادر الجيبوتية.

    كما أبدى رئيس البرلمان ترحيبًا كبيرًا بالمستثمرين المصريين، داعيا إلى الاستفادة من إمكانيات جيبوتي الواعدة في مجال السياحة.

    من جانبه، أكد السفير المصري على قوة العلاقات بين البلدين، وهو الأمر الذي يتمثل في التضامن والدعم المتبادل بينهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ولاسيما على ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات.

    واستعرض السفير عرفي تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث أبدى رئيس البرلمان الجيبوتي تفهمًا للتوجه المصري في هذا الصدد.

    البرلمان الجيبوتي محمد علي حمد محمد مصطفى عرفي

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