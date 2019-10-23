  • عاجل:شبورة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    بدعوة من بوتين.. السيسي يشارك في حفل عشاء بسوتشي

    11:02 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    بدعوة من بوتين.. السيسي يشارك في حفل عشاء بسوتشي

    الرئيسين السيسي وبوتين

    سوتشي - أ ش أ:

    شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين في قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول الذي افتتحه الزعيمان السيسي وبوتين صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس.

    وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الحفل تخلله عرض فني وموسيقي.

    هذا المحتوى من

    السيسي فلاديمير بوتين مدينة سوتشي

    الخبر التالى:

    غدًا.. السيسي يستعرض الرؤية الإفريقية تجاه التعاون مع روسيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان