بدعوة من بوتين.. السيسي يشارك في حفل عشاء بسوتشي
11:02 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
سوتشي - أ ش أ:
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، في حفل عشاء أقامه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمدينة سوتشي الروسية، على شرف الرؤساء الأفارقة المشاركين في قمة ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الأول الذي افتتحه الزعيمان السيسي وبوتين صباح اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الحفل تخلله عرض فني وموسيقي.
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