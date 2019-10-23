"الآثار" تكشف سبب اللون الأبيض على واجهة قصر البارون جراء الأمطار

كتب- محمد عاطف:

العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف على مشروع القاهرة التاريخية، إنه تم إزالة اللون الأبيض على إحدى واجهات قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، والتي سببها هطول الأمطار بشدة أمس الثلاثاء.

وأضاف سمير - في تصريح اليوم الأربعاء؛ ردًا على الصور التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي - أن هذا اللون عبارة عن مياه محملة بالأسمنت الأبيض المخلوط ببودرة الرخام والمستخدمة كمونة لتقفيل فوارغ البلاط الرخامي والفسيفساء الأثري الذي يتم إعادة تركيبه بعد ترميمه في مكانه الأصلي بسطح القصر".

وأوضح أن هذه المرحلة تتطلب غلق وتقفيل الفوارغ "العراميس" بمونة من الإسمنت الأبيض مضافًا إليها مواد مانعة للماء وبودرة الرخام، لافتًا إلى أنه عند هطول الأمطار بشدة أمس أدى إلى تراكم مياه الأمطار على سطح القصر وكانت مرحلة تقفيل الفوارغ "العراميس" جارية، و لم تمر عليها المدة الزمنية اللازمة لتصلب المونة، مما أدى إلي اختلاط مياه الأمطار بالمونة التي لا تزال في مرحلة التشغيل.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تم نزح مياه الأمطار من خلال خراطيم ألقت بالمياه خارج واجهة المبنى رقم (4) والتي تعد أقل الواجهات المزخرفة وعليه حدث تناثر لبعض المياه المحملة بالأسمنت الأبيض المخلوط ببودرة الرخام على الواجهة.

وأكد أنه تم ذلك لتفادي حدوث أي انسداد لمواسير صرف مياه المطر المدفونة بحوائط الواجهة والمنشأة لهذا الغرض وتفاديًا لتكسير هذه المواسير وما يعلوها من عناصر أثرية تم الانتهاء من ترميمها، منوهًا بأنه تم بالفعل إزالة ما شاب هذه الواجهة بسهولة؛ نظرًا لأن الواجهة جيدة العزل وبذلك تم الحفاظ على الواجهة ومسارات صرف المطر.