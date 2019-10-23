الإسكان تخصص أراض لإقامة مشروعات تجارية بالعاصمة الإدارية

كتب - محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في السداد للعملاء المخصص لهم (أراضٍ زراعية بالحزام الأخضر وبمقابل انتفاع) بالمدن الجديدة (الساري تخصيصها فقط أو تم إلغاؤها بسبب عدم السداد أو صدر لها قرار سحب وتعذر السحب فعليا لوجود زراعات عليها)، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارا من تاريخ الإعلان الذي سينشر في الصحف.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، وفقا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 10296.6 م2 بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لصالح الطائفة الإنجيلية، لإقامة مدرسة، وكذا تخصيص قطعة الأرض بمساحة 3007م2 بالحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مشروع تجاري.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إتاحة قطعة الأرض رقم (7) بمساحة 1511.94 م2 بمنطقة الـ800 فدان إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة كنيسة للطائفة الأرثوذكسية، وقطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 1770م2، لإقامة كنيسة للطائفة الإنجيلية، وقطعة الأرض بمساحة حوالي 5381 م2 بالحي السادس بمدينة بدر لإقامة كنيسة لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بالحي الأول بالمجاورة الرابعة، بمدينة الفيوم الجديدة، بمساحة (3400 م2) بنشاط اجتماعي لقطعة الأرض (5 أ) كنشاط كنيسة بمساحة (2000 م2) وقطعة الأرض (5 ب) بمساحة (1400 م2) كنشاط تجاري إداري.

وأشار المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي بأنشطة مختلفة بمدن: 6 أكتوبر، السادات، ، بدر، العاشر من رمضان، بنى سويف والصالحية الجديدة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 2056.28 م2 بالمركز الرئيسي بمدينة 15 مايو بنظام البيع، لإقامة مشروع تجارى، وقطعة الأرض بمساحة 4500 م2 بمركز خدمات إسكان الفيلات بالحى المتميز، لإقامة مدرسة تعليم أساسي خاصة بمدينة غرب قنا، وقطعة الأرض بمساحة 2800 م2 بمدينة النوبارية الجديدة، لإقامة نشاط صناعي، وقطعة أرض بنشاط مدرسة لغات بمساحة 8231.37 م2 بمنطقة مركز الخدمات الواقعة بمنطقة 2600 فدان شمال عمارات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3197.96 م2، بجنوب غرب المنطقة الصناعية A6 بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة مجمع ورش حرفية، وتعديل نشاط جزء من أرض الحديقة بمساحة 15 فداناً من إجمالي 121.3 فدان لتكون بنشاط عمراني متكامل، بمنطقة النخيل بالحى السادس بمدينة سوهاج الجديدة، وتخصيصها لشركة الريفال للاستثمار والتنمية والمنشآت التعليمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل، وتخصيص قطعة الأرض رقم (74) بمساحة 15400 م2 بالواجهة الشرقية، بمدينة الشروق، بنشاط تعليمي مدارس، وتخصيص 25 فيلا و30 تاون هاوس، بالمجاورة الرابعة (D4)، بالحي السكنى الثالث (R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة لصالح نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.

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