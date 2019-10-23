انطلاق مؤتمر شعر العامية السبت المقبل باتحاد الكتاب

القاهرة - أ ش أ:

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، السبت المقبل، مؤتمر شعر العامية، والذى ينظمه لجنة شعبة العامية، وذلك بالتعاون مع لجنة العلاقات الإنسانية بمقر الاتحاد في الزمالك.

وذكر الاتحاد، في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال المؤتمر تكريم شعراء العامية المصرية وهم : "الشاعرة فاتن شوقي علي، الشاعر الدكتور خالد خربوش، الشاعر مصطفى السيد عبد الباقي، الشاعر مختار عبد الفتاح محمود، الشاعر أبوزيد بيومي أحمد، الشاعر عبد الله محمد الهادي، الشاعر سعيد محمد أحمد الصاوي، الشاعر بركة فوزي محمد، الشاعر محمد طاهر برعي، الشاعر هدى عبدالغني سعيد، الشاعر عزت إبراهيم عبد العال، الشاعرة شريفة السيد محمد".

ويناقش المؤتمر إشكاليات الشفاهية والتدوين للشعر العامي، و الرؤى النقدية في أعمال شعراء العامية : "ديوان ( أنشودة العطش) للشاعر حسنين السيد، ديوان (باب خلفي للسما ) للشاعرة حنان شاهين، ديوان (عنقود كلام ) للشاعرة سهير سليم، ديوان ( خالف تعرف ) للشاعر عبد الشكور ضرار، ديوان ( تكعيبة عشق ) للشاعر درويش السيد".