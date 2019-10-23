وزير الري: مصر من أكثر البلاد جفافًا في العالم.. ونستطيع التأقلم مع تغيرات المناخ

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تستطيع التأقلم مع التغيرات المناخية ولدينا القدرة على تلافى كمية الأمطار الخطرة من خلال توقعها قبل حدوثها.

وأوضح عبد العاطي، خلال جلسة مشروع "دعم وتعزيز القدرة لمواجهة التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل" خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن منطقة الدلتا يمكن أن تتعرض للغرق بسبب تلك التغيرات مؤكدا أنه يجب إنشاء مشاريع حماية للدلتا لعدم غزو مياه البحر للدلتا.

وأضاف وزير الرى أن مصر بلد صحراوية ومن أكثر البلاد جفافا في العالم ويعبرها نهر النيل، مؤكدا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على كل الدول وليست مصر فقط.

وأشار الوزير إلى أن باريس سجلت أعلى درجة حرارة الصيف الماضى بلغت 45 درجة، وهو متغير خطير فيما يخص التغيرات المناخية موضحا أنه من ضمن هذه التغيرات التأثير على أعالي النيل حيث إن 97% من المياه تأتي من أعالي النيل مما يحدث تطرفا بين الجفاف والفيضان.

وأكد وزير الرى أن مصر لديها مجموعة مشروعات لحصاد مياه الأمطار بتكلفة مليارات الجنيهات، لافتا إلى حدوث موجة أمطار في مصر الأسبوع الماضي على جنوب سيناء، حيث تم تخزين المياه وبلغت 5 ملايين متر مكعب في سدود وادى وتير.