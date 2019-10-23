السيرك القومي يفوز بجائزة العرض المفضل جماهيريا في مهرجان فيتنام

الحكومة عن موجة الأمطار: "ممكن تتكرر تاني في أكتر من مكان"

كتب- محمد عاطف:

فاز لاعب السيرك القومي الفنان أحمد ياسين، بجائزة العرض المفضل جماهيريا في مهرجان هانوي الدولي لفنون السيرك بفيتنام.

تأتي مشاركة السيرك القومي بالمهرجان؛ حرصا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، على مشاركة الفرق الفنية التابعة للوزارة في مختلف المهرجانات الدولية، لخلق المزيد من جسور التواصل بين مصر ومختلف بلاد العالم.

من جانبه ثمن سفير مصر في هانوي محمود نايل، على المشاركة المتميزة لفناني السيرك القومي المصري في المهرجان، وقال في تصريحات على هامش حفل افتتاح المهرجان، إن هذه المشاركة امتداد للتعاون الثقافي المتميز بين البلدين، بهدف المزيد من تبادل الخبرات وإبراز التراث المصري في هذا المجال .