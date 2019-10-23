أول إجراء برلماني بشأن أزمة الأمطار والسيول

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق والتنمية المحلية بالبرلمان؛ للوقوف على ما شهدته البلاد مؤخرا من تغيرات مناخية وسقوط الأمطار، من خلال استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على طبيعة الأمر.

وقال حمودة، إن اللجنة البرلمانية المشتركة ستعقد اجتماعًا موسعًا الأسبوع المقبل، بحضور التنفيذيين لمتابعة الأحداث الأخيرة، وتقديم جميع التفاصيل المتعلقة بالأزمة الأخيرة، ودور كل وزارة في هذا الأمر، وكيف تعاملت الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط الأمطار، في إطار حرص البرلمان على متابعة الأحداث وأنه ليس بمعزل عن قضايا الشارع المصري.

وأضاف حمودة، في بيان اليوم، أن الاجتماع يهدف للوقوف على خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، وكيف يجرى العمل الاستباقي في مثل هذه الأزمات، في ظل توافر المعلومات الخاصة بالطقس وفرص سقوط الأمطار، لافتا إلى أهمية إحلال وتجديد كل الشنايش وبالوعات الصرف في أسرع وقت حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الفترة المقبلة تشهد المزيد من التغيرات المناخية، ما يستوجب رؤية وخطة وفقا لجدول زمني محدد لإجراء الصيانة اللازمة للمصارف، وتوعية المواطنين، ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ عملهم.