في انتظار مليون سائح.. 10 معلومات عن السياحة البريطانية بمصر

كتب- يوسف عفيفي:

رحب القطاع السياحي المصري، بقرار الحكومة البريطانية باستئناف عودة رحلات الطيران إلى شرم الشيخ من جديد، كونها بمثابة شهادة دولية للحالة الأمنية المستقرة التي تعيشها مصر.

ومن المتوقع، استئناف الطيران البريطاني في العودة إلى مدينة شرم الشيخ قريبا، ما يؤدي إلى عودة السياحة التي فقدتها المدينة منذ 4 سنوات مضت.

ويرصد مصراوي" 10 معلومات عن السياحة البريطانية ومنها:

ـ من أفضل أنواع السياحة من حيث الإيرادات.

ـ نصف مليون إنجليزي زاروا مصر عام 2018، رغم القيود التي كانت مفروضة على شرم الشيخ.

ـ يحتل السوق الإنجليزي في مرسى علم المرتبة الثامنة بين الجنسيات الأخرى.

ـ يتميز السائح الإنجليزي بالإنفاق العالي، ويزور مرسى علم من أجل الغطس "diving".

ـ تمثل السياحة البريطانية 13% من الحركة الوافدة من أوروبا إلى مصر.

ـ يعد السوق البريطاني أهم سوق سياحي في مصر قبل توقف حركة الطيران لجنوب سيناء عام 2015.

ـ حققت السياحة البريطانية نحو 1.5 مليون سائح عام 2010، وتراجعت لمليون و34 ألفًا عقب أحداث ثورة يناير 2011.

ـ سجلت السياحة البريطانية عام 2014، 906 آلاف سائح، قضوا نحو 9.5 مليون ليلة، قبل توقف الطيران.

ـ بلغ نصيب مدينة شرم الشيخ وحدها أكثر من 600 ألف سائح بريطاني عام 2014.

ـ التوقعات بوصول السياح الإنجليز لمصر عام 2020 إلى أكثر من مليون سائح، ونصيب شرم الشيخ 600 ألف سائح.

وكانت الحكومة البريطانية، أعلنت أمس، رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى شرم الشيخ بعد حظر استمر 4 سنوات.

وعقب إعلان القرار البريطاني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مؤتمرا صحفيا بحضور السفير البريطاني بالقاهرة بمقر وزارة السياحة بالقاهرة، اليوم، رحيت فيه بالقرار، موضحة أن ذلك يرجع إلى التعاون والتنسيق بين الحكومتين المصرية والبريطانية، حيث إن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ رسالة قوية لعمق العلاقات بين الدولتين وعودة الأمن والأمان لمصر.