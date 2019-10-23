السيسي: ندعم كافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية بجنوب السودان

كتب- يوسف عفيفي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمدينة سوتشي مع رئيس جنوب السودان "سلفا كير".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أعرب عن سعادته بلقاء رئيس جنوب السودان، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، لا سيما في ضوء أهمية وعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأكد السيسي، استمرار مساندة مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ودعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق التسوية السياسية السلمية النهائية فى جوبا، لا سيما من خلال تنفيذ بنود اتفاق السلام المنشط، فضلاً عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

من جانبه؛ أعرب رئيس جنوب السودان، عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر البناء في دفع عملية التنمية فى بلاده.

كما استعرض الرئيس سلفا كير خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية فى بلاده، لا سيما في ضوء الزيارة الأخيرة لزعيم المعارضة "رياك مشار" إلى جوبا، مشيداً فى هذا الصدد بدور مصر والجهود التى تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع فى المنطقة وفى جنوب السودان، والتى تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمى وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد الرئيس أن مصر ستواصل تقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل، والمضي قدماً في تنفيذ المشروعات الثنائية، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة إعمار جنوب السودان وتنفيذ مشروعات تحقق مصالح الشعبين في مختلف المجالات.

كما تم التطرق إلى مجمل مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الرئيس السيسي، في هذا الخصوص بدور رئيس جنوب السودان في جهود تحقيق الاستقرار في السودان، خاصةً من خلال رعايته للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الإقليمية لتعزيز السلام والاستقرار في السودان، ومعرباً عن الرضا تجاه التنسيق المصري – الجنوب سوداني في هذا الشأن.